شكرا لقرائتكم خبر عن أهلا رمضان على قناة الحياة ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة الحياة مسرحية "أهلا رمضان" للنجم محمد رمضان فى ليلة رأس السنة على شاشتها، فى تمام الساعة العاشرة مساء، مسرحية "أهلا رمضان"، بطولة محمد رمضان وروجينا وسامي مغاوري وشيماء سيف وهنا الزاهد وتأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال، حيث روجت الفنانة روجينا، للمسرحية عبر حسابها على إنستجرام، و كتبت قائلة:" مسرحية أهلا رمضان ليلة رأس السنة الساعة 10 على قناة الحياة اتمنى أعرف رأيكم فى المسرحية".

وعلى الجانب الآخر، حصلت أسرة مسلسل "البرنس"، بطولة النجم محمد رمضان على إجازة لمدة 15 يوما، للانتتقال إلى ديكورات أخرى، وذلك بعدما انتهى فريق العمل من تصوير 5 أيام كاملة، داخل الديكورالأول بمدينة الإنتاج الإعلامى، وشارك خلال التصوير كل من محمد رمضان ونجلاء بدر وأحمد زاهر وسلوى عثمان وأحلام الجريتلى وإدوارد وريم سامى ومحمد علاء.

Advertisements

ومن المقررأن يعود فريق العمل للتصوير مرة أخرى يوم 10 يناير المقبل، وذلك بعد إجازات أعياد الكريسماس، داخل الديكور الجديد، خاصة أن المسلسل يتضمن العديد من مواقع التصوير نظرا لأحداث المتتالية وخيوط الدرامية المتشابكة لعائلة "البرنس" الذى يقودها رضوان البرنس – محمد رمضان.

ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

"البرنس" اسم نهائى للمسلسل، الذى يشهد التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قررالثنائى تكرارالتجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة .