شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Knives Out يخالف التوقعات ويقترب من الربع مليار دولار إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خالف فيلم Knives Out للمخرج العالمى ريان جونسون، التوقعات، بعد أن توقع الكثير من النقاد له تحقيق أرقام قليلة فى سباق شباك التذاكر، ونجح فى حصد 200 مليون دولار إيرادات من مختلف أنحاء العالمى و100 مليون دولار من داخل أمريكا الشمالية، خلال ثلاثة أسابيع من عرضه فى دور العرض السينمائي.

فيلم Knives Out من إنتاج شركة Lionsgate، ويدور الفيلم فى إطار الجريمة والدراما والكوميديا، "، وتبدأ أحداثه بعد العثور على روائى الجريمة المشهور هارلان ثرومبى ميتًا فى مزرعته بعد عيد ميلاده الـ85، وتم تجنيد المحقق الفضولى بينوا بلان فى ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفيًا إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة.

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الفيلم من بطولة كاثرين لانجفورد، أنا دى أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدى باترسون، مايكل شانون، جيمى لى كورتيس، طونى كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون، والعمل من تأليف وإخراج ريان جونسون.

وكان قد حصل الفيلم على تقييمات أولية جيدة بعد عرضه فى مهرجان تورنتو السينمائى، حيث أشاد أغلب نقاد المهرجان من حيث جودة التمثيل والحوار والكوميديا فى العمل، كما حصل على تقييم 7 على موقع "imdb".

وعلى نفس السياق، صنف فيلم الكوميديا والدراما Cats ضمن أسوء الأفلام التي تم انتاجها عام 2019، بعد الارقام الضئيلة التي حققها في شباك التذاكر ووصلت لـ 38 مليون دولار في مختلف انحاء العالم بعد مرور أسبوعين على طرحه في شاشات السينما.