شكرا لقرائتكم خبر عن بالحب والرومانسية .. بريانكا شوبرا ونيك جوناس يودعان 2019 بالحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نيك جوناس وبريانكا شوبرا من أهم وأشهر ثنائيات العالم التى تركز وسائل الإعلام الفنية عن أدق تفاصيل حياتهما، سواء خلال تواجدهما على السجادة الحمراء فى الحفلات الكبرى والمهرجانات أو خلال الحياة اليومية، حيث نشرت بريانكا شوبرا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهيرعدة صور خلال رحلتها الرومانسية مع زوجها نيك جوناس، حيث ظهرالزوجين فى صورة جديدة، وهما جالسين بأحد الأماكن المطلة علي البحر فى وقت الغروب، وحصدت الصور ة أكثر من 2.1 مليون likes خلال 19 ساعة فقط .

بينما ظهرت بريانكا بصورة أخري وهي تجلس علي إحدي الشواطئ حيث كانت تستمتع بالجو الدافئ، و حصدت هذه الصورة أكثر من 1.4 مليون likes خلال 10 ساعات فقط .

يذكرأن نيك جوناس أثارضجة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن قدم لبريانكا شوبرا هدية فخمة احتفالا بالكريسماس والهدية عبارة عن ( snowmobile ) أي عربة للجليد، ولكى يقدم الهدية بشكل مبتكر فارتدى نيك جوناس ملابس " بابا نويل " و هو يقود العربة .

Advertisements

من جهة أخرى، كرم المهرجان الدولى للفيلم بمراكش مؤخرا الممثلة الهندية بريانكا شوبرا التي تتمتع بسعبيه جارفة و ذلك خلال دوره المهرجان الـ18، وحلت النجمة الهندية للمرة الثانية فى مهرجان مراكش، حيث سبق لها المشاركة فى عام 2012 بمناسبة تكريم السينما الهندية ، وعبرت شوبرا عقب تكريمها عن سعادتها بهذا التكريم وعودتها للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان مراكش، وقالت: "هذه ليست المرة الأولى التى أزور فيها مراكش، و فى كل مرة أعود إليها، تنتابنى مشاعر جياشة " .



بريانكا 1