محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، كلا من النجمي بهاء سلطان وراغب علامة، في حلقة "رأس السنة"، غد الثلاثاء على قناة "dmc" في تمام الساعة ١١ مساءً.
وشاركت إسعاد جمهورها ومتابعيها صورًا من الحلقة ظهرت خلالها برفقة سلطان وعلامة، وعلقت عليها قائلة: "استنونا في سهرة خاصة جدًا في صاحبة السعادة يوم الثلاثاء".
وعلم الخليج 365 من مصدر مقرب أن بهاء سلطان صور حلقته يوم الثلاثاء الماضي، لتكون أول ظهور له بعد غياب وتزامنًا مع مطالبات الجمهور بعودته للساحة الغنائية، في ظل اختفاءه على خلفية خلافاته مع المنتج نصر محروس.
كانت هذه تفاصيل خبر في رأس السنة.. بهاء سلطان وراغب علامة ضيفا "صاحبة السعادة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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