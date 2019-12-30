أمير طعيمة لـ"الخليج 365": "بنبسط بأفلام تامر حسني".. ويشرفني التعاون معه سينمائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة على تهنئة الفنان تامر حسني، على فيلم "الفلوس"، الذي تم طرحه الأربعاء الماضي في دور العرض السينمائية.

وقال أمير في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مبروك يا تامر، ويا رب دايما ناجح، يستاهل النجاح؛ لأنه بيتعب وبيحب شغله، وهو أخ وصديق ودايما بحب أشاركه احتفاله بأفلامه بغض النظر ليا أغاني في الفيلم ولا لأ، أنا بنبسط بأفلام تامر".

وردًا على سؤال هل سنراه يومًا يقدم فيلمًا من بطولة تامر بعيدًا عن تعاونهما في مجال الغناء، بعد تجربته في كتابة حوار فيلم "الممر" وحاليًا تأليف مسرحية "عطل فني"، أجاب "ممكن طبعا نتعاون ونقدم أنا وتامر فيلم دي حاجة تشرفني، لكن دلوقتي أنا مركز في مسرحية (عطل فني) اللي هتتعرض من 8 لـ12 يناير في الرياض، وأكيد التعاون ممكن يحصل المهم يكون فيه فكرة حلوة نقدر نعملها مع بعض".

"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.