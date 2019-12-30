كورتني كارداشيان تعود لحبيبها الجزائري يونس بنجيما

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان Kourtney Kardashian عودتها إلى حبيبها عارض الأزياء الجزائري يونس بنجيما Younes Bendjima، وذلك بعد أشهر من الشائعات والتكهنات بشأن عودتهما، حيث شاركت كورتني، البالغة من العمر 40 عامًا صورة لها مع بنجيما على إنستغرام مؤخراً.



وكان الثنائي قد انفصل قبل أكثر من عام بعد عامين من المواعدة على إثر انتشار صور لـ يونس، خلال رحلته إلى المكسيك وهو برفقة شابة على شاطىء البحر.



وأظهرت الصور أنه كان يعانق هذه الشابة بطريقة حميمية، وعلى الرغم من أنه قال إنها مجرد صديقة، إلا أنه على ما يبدو فإنّ ذلك لم يقنع حبيبته كورتني.، إلى جانب فارق العمر بينهما الذي يبلغ 14 عامًا الذي تسبب في عدة خلافات بينهما آنذاك.



وبدت كورتني براقة في الصورة التي نشرتها حيث ارتدت ثوباً أحمر مع حبيبها البالغ من العمر 26 عامًا في حفلة موسيقية في قصرها في كالاباساس بكاليفورنيا.







وكان الثنائي كورتني وبنجيما أثارا التكهنات بأنهما يستعيدان علاقتهما مرة أخرى على مدى الشهور الماضية، وقالت المصادر إن كورتني كانت "سعيدة" وهي تقضي وقتًا مع يونس الذي يبذل قصارى جهده لاستعادة ثقتها.



في الماضي، كانت كورتني سعيدة جدًا بمواعدة يونس ويبدو أنها تشعر بنفس الشيء الآن، وكان قد أخذ الثنائي استراحة طويلة لأن كورتني شعرت بأنها لا تستطيع الوثوق به.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، شوهد الاثنان معًا في ملهى ليلي LIV في ميامي بيتش، بصحبة شقيقتها كيندال وصديقتيها المشهورتين بيلا حديد، وجوان سمولز.



وعقب ذلك، كشف مصدر مقرب من كورتني عن تطورات احتمالية عودتهما مجددًا، حيث قال: "باتت تتحدث كورتني مع يونس مرة أخرى وأتصور أنها لن تتظاهر هذه المرة بأنها ما زالت لا تكن مشاعر قوية تجاه يونس لأنها تكن له بالفعل"