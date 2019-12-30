خريطة التليفزيون المصرى فى احتفالات العام الجديد

تحتفل شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام بالعام الميلادي الجديد، من خلال خريطة برامجية متميزة تتضمن برامج وفترات مفتوحة لنقل مظاهر الاحتفال وعرض لحصاد العام 2019، كما تتضمن عرض أفلام ومسرحيات.

وجاءت الخرائط كالتالي:

قطاع التليفزيون



أعد التليفزيون المصري خريطة عرض برامجي متميزة يقدم تغطية حية لإحتفالات المصريين بأعياد السنة الميلادية الجديدة في الشوارع والميادين، من خلال برنامج "صباح الخير يامصر" على شاشة القناة الأولى، كما تقدم فترات مفتوحة علي مدار اليوم لعرض حصاد

Advertisements

عام ٢٠١٩ وأهم الأحداث الثقافية والسياسية والفنية والرياضية وإلاجتماعية والعالمية، كما يقدم برنامج "الطباخ"مجموعة من أشهي الوصفات لأكلات المصريين في أحتفالتهم بأعياد الميلاد وتطوع القناة برامج مصر النهاردة و كرة كل يوم "والست هانم"و "ستديو وان ""للإحتفال بالعام الجديد وتقدم القناة الفيلم العربي "الستات"وتعرض القناة الاولى فى السهرة مسرحية"شارع محمد علي.

القناة الثانية:



تقوم القناة الثانية بتطويع برامج "طعم

البيوت " و"بنصبح عليك"و"مصر جميلة"و"بكرة لينا"و"زينة" و"السجادة الحمراء"و"العالم يغني"و"علي أرض مصر "و"طريق الأمل" لتغطية الاحتفالات ،كما تقدم القناة حفل الفنانة نسمة عبد العزيز. وتعرض القناة الفيلم الأجنبي "any "thing but love.

القناة الفضائية:



تقوم القناة بتطويع بعض برامجها للاحتفال بالعام الجديد مثل برنامج شقاوة شطار وبرنامج سيدتى وحديث الصباح كما تقدم برامج القناة حصاد متنوع للعام 2019 كبرنامج مباشر من مصر وبرنامج ستديو الثقافة ومزازيك ، كما تعرض القناة أجزاء من حفلات من ليالي التليفزيون ، وحفل عيد الحب للفنان مدحت صالح كما تذيع القناة فيلم بنات العم وفيلم عفريته اسماعيل ياسين.