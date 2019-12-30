أحمد الروبي وجيبسي كينجز نجوم احتفالية الجونة برأس السنة

يحيي المطرب أحمد الروبي، حفل ليلة رأس السنة في منتجع الجونة السياحي بالمشاركة مع الفريق العالمي جيبسي كينجز.

ومن المقرر أن يقدم الروبي مجموعة من الأغاني أشهرها

"سقفة" التي حققت نجاحًا كبيرًا بعد تقديمها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام، بالإضافة إلى أغنية "رقص لي السنة" التي تم طرحها عبر قناة طيارة على اليوتيوب وحققت ردود فعل قوية منذ طرحها.

يذكر أن يطرح المطرب أحمد الروبي مع مطلع العام القادم مجموعة من الأغاني الجديدة تباعا تمهيدا لصدور أول ألبوماته.