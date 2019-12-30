إلغاء حفل محمد منير ومصطفى شوقي في رأس السنة.. التفاصيل

أعلن الفنان مصطفى شوقي إلغاء حفله الغناء الذي كان من المقرر أحياؤه، غدًا الثلاثاء، بمناسبة رأس السنة، بمشاركه الكينج محمد منير، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر "شوقي" تغريدة اعتذار المطرب محمد منير لجمهوره عن الحفل، ومكتوب بها :"جمهوري

الغالي الحبيب.. كنت على شوق أن التقي بكم لنحتفل كما تعودنا سويًا بالعام الجديد في حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!".

وأضاف: "ونظرًا لإصابتي بوعكة صحية تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد في

القريب العاجل فور تماثلي للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفي أطيب حال".

فيما علق الفنان مصطفى شوقي على المنشور قائلًا: "ألف سلامة عليك يا كينج وإن شاء الله تقوم لنا بألف سلامة.. وبنعتذر عن إلغاء حفل ليلة رأس السنة بفندق تريومف بالقطامية، وإن شاء الله نلتقي بحفلات أخرى.. ألف سلامة للفنان الكبير محمد منير ونتمنى له الشفاء العاجل".