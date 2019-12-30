صدور حكم بحبس جوهرة بتهمة التحريض على الفسق والفجور

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت محكمة جنح مستأنف الجيزة، قرارها قبول الاستئناف المقدم منها بشأن حبس الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة في بـ" ​جوهرة​ "، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي ترقص بملابس غير مناسبة، موجهة لها عدة تهم وهي التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز عبر إيحاءات وعدم حصولها على تصريح عمل.

وجاء الحكم النهائي بحبسها عام مع الشغل بسبب التهم المذكور شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه، وذلك رغم تقديم المحامي عاصم قنديل ودفاع جوهرة مذكرة إلى هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش وانعدام الدليل وعدم جدية التحريات.



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