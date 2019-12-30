إنتحار نجم عالمي.. وهذا ما تركه في وصيته!

ميرنا وليد - بيروت - إنتحر النجم الهندي ​كوشال بنجابي​ (37 عاماً)، في شقته في مومباي بالهند.

وكانت الشرطة قد عثرت على جثته قبل منتصف الليل في شقته في بالي هيل، مومباي، وتم نقله بسرعة إلى مستشفى بهبها، لكن لم يتمكنوا من إنقاذه.

وبعد ساعات من إكتشاف الجثة، نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أصدقائه قولهم إن الحادثة تؤكد حالة الإكتئاب التي يعاني منها.

وقد أكدت الأخبار أن بنجاني ترك مذكرة إنتحار تحتوي على وصيته، وخصص نصف ممتلكاته لإبنه كيان البالغ من العمر ثلاث سنوات، والنصف الآخر مناصفة بين والديه وأخته، وأعلن أيضاً أنه لا يوجد أحد مسؤول عن وفاته.

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