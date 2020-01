ماريا كاري تقوم بجولة تسوق مع حبيبها تحت الثلوج

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجمة ​ماريا كاري​ في كولورادو مساء يوم أول من أمس.

وكانت ماريا برفقة حبيبها براين تاناكا حيث كانا يقومان بجولة تسوق.

وكانت جولة ماريا البالغة من العمر 49 عاماً وحبيبها تحت الثلوج.

ماريا كانت قد حصدت أغنيتها التي طرحتها عام 1994 وهي الأغنية الميلادية All I Want for Christmas is You ، من قبل منظمة موسوعة ​غينيس​ للأرقام القياسية ثلاثة أرقام قياسية عالمية وهي :

-الأغنية الأكثر عرضاً على سبوتيفاي لفنانة خلال 24 ساعة

-أكثر أغنية إحتلالاً للمرتبة الاولى في قوائم الأغاني الميلادية Top 10 في بريطانيا.

-أكثر أغنية من قبل فنان منفرد تحتل المرتبة الاولى في U.S. Hot 100 في فترة الميلاد ورأس السنة.