خاص "الفن"- سارة أبي كنعان: "الـ2019 كان عام التحديات"

ميرنا وليد - بيروت - إختصرت الممثلة اللبنانية ​سارة أبي كنعان​العام 2019 بعام التحديات، فقد كانت سنة مليئة بالأعمال التي حضرت لها بدقة وقوة، تحضيراً لاطلاقها بالفترة المقبلة بالعام الجديد.

وتابعت: "هذه السنة كانت على الصعيد الشخصي جميلة اكتسبت فرص جديدة وخبرة واصدقاء اكثر ومعارف اكثر ، فيها الكثير من التحدي ."

واختتمت:"امنيتي للعام 2020 ككل شخص ان يكون حالنا أفضل من قبل بالنسبة لي ولكل الاشخاص المحيطين بي والشعب اللبناني".

إشارة إلى أن سارة هي بطلة مسلسل "بالقلب"، الذي بدأ عرضه على قناة الـ lbci، لكنه توقف حالياً بسبب الظروف التي تمر بها البلاد والتظاهرات المطلبية.

مسلسل بالقلب من كتابة ​طارق سويد​ وإخراج ​جوليان معلوف​، وتلعب سارة دور فتاة تدعى “ديانا” تعيش مع والدها وعمّتها، تقع في غرام شاب اسمه "ناهي" يجسد شخصيته وسام فارس، انما بمعارضة العائلتين نتيجة مشاكل قديمة بينهما، ويشارك في البطولة بديع أبو شقرا، كارمن لبس، دارينا الجندي وغيرهم.

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