تراند اليوم : بالصور والفيديو ..أحمد السقا في ضياقة زوجته ليلة رأس السنة علي cbc

يحل الفنان أحمد السقا ضيفا على جمهوره في ليلة رأس السنة عبر قناة cbc، في حلقة خاصة من برنامج it show time ، ويحل السقا ضيفا على البرنامج الذي تقدمه زوجته الإعلامية مها الصغير بصحبة المذيعة دينا حويدق.

ويكشف السقا خلال الحلقة العديد التفاصيل والكواليس الخاصة بأعماله الفنية وحياته الشخصية لأول مرة خلال استضافته بالبرنامج، وفي إحدى فقرات البرنامج تتحول مها الصغير من مذيعة إلي ضيفه بجانب زوجها الفنان أحمد السقا، وتحاورهما المذيعة دينا حويدق، وتكشف العديد من كواليس وأسرار حياتهم، وتذاع الحلقة في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء.

يشار إلي برنامج its show time يعرض علي قناة cbc من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعه التاسعة ويقدمة المذيعات مها الصغير ودينا حويدق، ويحقق البرنامج نسبة نجاح وأنتشار جماهيري كبير لما يقدمه من محتوي ترفيهي مميز ومختلف.

يشار إلى أن أحمد السقا ينشغل هذه الأيام في تصوير فيلمه الجديد “العنكبوت” ويشاركه في بطولته منى زكي، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

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