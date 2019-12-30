تفاصيل حبس الراقصة الروسية جوهرة في مصر بتهمةوالتحريض على الفجور

أيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الحكم الصادر بحبس "إيكاترينا أندريفا"، الشهيرة بـ الراقصة جوهرة سنة مع الشغل، بعد تأكيد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حصولها على تصريح عمل.



وكانت جواهر قد حصلت على إخلاء سبيل منذ أيام قليلة على ذمة القضية، إلا أن حكم سجنها بات واجب النفاذ، حتى وإن تقدمت بطعن أمام محكمة النقض.



جوهرة نفت فور صدور الحكم شائعة هروبها من مصر كما فعلت مع حكم أول درجة، ونشرت عدة صور لها على ضفاف النيل، وعلقت عليها قائلة: احجزوا حفلاتي لرأس السنة 2020 ولم يعرف بعد هل ستستمر إقامتها في القاهرة، أم تسارع بالبحث عن دولة أخرى تنقل إليها نشاطها الفني.

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وكانت نيابة قسم الجيزة قد أجرت تحقيقات مع الفنانة الروسية أندريفا إيكاترينا الشهيرة باسم جوهرة، بعد إلقاء شرطة السياحة والآثار القبض عليها، على خلفية فيديو انتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضمن رقصة لها بملابس غير مناسبة، وأثار جدلا كبيرا، ووجهت لها النيابة العامة 3 اتهامات هي التحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز عبر إيحاءات جنسية، والعمل بدون ترخيص، وتقرر إخلاء سبيلها، على ذمة القضية، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بإدانتها وتوقيع عقوبة الحبس عليها.



