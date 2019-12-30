كارول سماحة نجمة أولى حفلات أوبرا جامعة مصر في 2020

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كشفت أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن برنامجها الفني المتنوع خلال العام الجديد، حيث من المقرر أن تحيي الفنانة كارول سماحة أولى حفلات البرنامج الفني للجامعة خلال العام الجديد2020 .
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم ٢٤ يناير علي خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وكانت إدارة مسرح جامعة مصر، قد انتهت من اعداد هذا البرنامج الفني بتوجيه من خالد الطوخي رئيس مجلس الامناء من أجل تقديم مجموعة من الحفلات التي سيقوم بأحيائها نخبة من نجوم الغناء من مصر والدول العربية الشقيقة بحيث تخرج هذه الحفلات على مستوى رفيع وبما يليق باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومكانتها المرموقة بين الجامعات الكبرى سواء في المنطقة العربية أو مختلف دول العالم.
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وكان أخر أعمال كارول سماحة أغنية "انشالله" وهي الأغنية التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية علي موقع "يوتيوب" كما شاركت مؤخرًا في فيلم "بالصدفة" هو أول عمل سينمائي للنجمة كارول سماحة وتم عرضه في بيروت ودبي ويشاركها في البطولة الفنان بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري ومن إخراج باسم كريستو.
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