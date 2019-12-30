عادل امام نجوم مسرح مصر في الحلقة الأخيرة من فلانتينو

كشف الفنان الكوميدي المصري علي ربيع،أنه سيظهر كضيف مع نجوم فرقة مسرح مصر حمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن، في الحلقة الأخيرة من مسلسل "فلانتينو" بدعوة من الفنان عادل إمام.

علي ربيع نشر عبر حسابه بموقع إنستقرام صورة تجمعه بالنجم عادل إمام وبقية نجوم الفرقة وعلق عليها قائلا: معتقدش إن حد يقدر يجمعنا في عمل غير الزعيم عادل إمام، انتظرونا ضيوف شرف الحلقة الأخيرة، والله فرحتك اليوم ده عندي بالدنيا، وعن الضحك اللي حصل كنت حاسس اني في مدرسة المشاغبين ..

عادل إمام يعني الفن المصري.

حمدي الميرغني الذي يشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" نشر صورة تذكارية أخرى مع عادل أمام بحضور رفاقه من فرقة مسرح مصر وعلق عليها قائلا: صورة تحمل الكثير من الفخامة والتاريخ والسعادة وكواليسها تحمل الأكثر من الضحك والنصائح والأنبهار...انه الزعيم يا سادة.

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وقال محمد عبد الرحمن تعليقا على نفس الصورة: الضحكه دي من قلبنا اوي وعمرنا ما بنضحكها غير مع الزعيم #عادل_إمام بجد شرف عظيم وقوفي معاك للمره التانيه وربنا يخليك لينا ودايما تفضل الزعيم صوره بجد ملهاش وصف من حلاوتها وجمالها.

وقال مصطفى خاطر: اقسم بالله بقالي كتير بحاول اكتب حاجه مش عارف اقول ايه بس احب اقول انا بحبك يا استاذ عادل وشرف كبير اني اقف جمب حضرتك، شكرا استاذ رامي امام وان شاء الله المسلسل يكسر الدنيا #فلانتينو#الزعيم#عادل_إمام

