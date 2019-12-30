إلغاء حفل محمد منير في رأس السنة لأسباب صحية

أعلن المطرب المصري محمد منير عن إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه ليلة رأس السنة في مصر، بسبب إصابته بوعكة صحية.



ووجه رسالة اعتذار من جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فيها: جمهوري الغالي والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقي بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد في حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!..

وتابع قائلا: ونظراً لإصابتي بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد في القريب العاجل، فور تماثلي للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفي أطيب حال.



يذكر أن منير عاد لتقديم الحفلات الفنية بحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، بعد غياب طويل بسبب مشاكل صحية وقد قدم فقرته وهو جالس على كرسي.

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وكان الفنان قد أثار قلق جمهوره بسبب سلسلة مشاكل صحية، بدأت مع إصابته في مفصل الركبة وعظمة الفخذ ولجوئه لجراحة عاجلة في المانيا، وبعدها تردد أنه خضع لجراحة في شرايين القلب بعد حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بدورته الأخيرة.



وأكد البعض أن منير خضع لجراحة أخرى ولكن رفض الكشف عن طبيعتها و حسم الأمر بيان من المستشفى أكد أن الجراحة كانت في الكلى، ولا علاقة لها بمعاناته مع أمراض القلب، وعلى مدار عام كامل رفض منير أن يكشف لجمهوره بوضوح طبيعة وضعه الصحي، مكتفيا بتأكيد أن حالته جيدة ولا تستدعي القلق.