كيم كارداشيان تهدي ابنتها صاحبة الـ6 أعوام هدية بأكثر من نصف مليون دولار!

أهدت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، ابنتها الكبرى "نورث ويست" البالغة من العمر 6 أعوام، في أعياد الكريسماس، بعض متعلقات النجم الراحل مايكل جاكسون، والتي كانت اشترتها من مزاد بأكثر من نصف مليون دولار أمريكي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فتعدّ ابنة "كيم كارداشيان" من كبار معجبي "ملك البوب" مايكل جاكسون، وقد أهدتها والدتها جاكيت أسود خاص به، بالإضافة إلى قبعته، التي كان ارتداها في أغنيته "Smooth Criminal".

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع صوراً للجاكيت والقبعة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مُشيرة إلى أن القبعة البيضاء محفور عليها اسم الراحل مايكل جاكسون.

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