العثور على شقيقة جورج مايكل متوفية في نفس ذكرى وفاة أخيها!

في واقعة غريبة من نوعها، عُثِر على شقيقة جورج مايكل "ميلاني بانايوتو" متوفية في منزلها بلندن، يوم عيد الميلاد، في نفس ذكرى وفاة شقيقها الذي توفى منذ 3 أعوام بالضبط.

ووفقاً لما نشرته شبكة "بي بي سي"، فقد اكتشفت شقيقة "ميلاني" الكبرى يويدا بانايوتو جثة أختها لتي تعمل كمصفّفة للشعر في مساء عيد الميلاد، الذي يُعدّ نفس تاريخ رحيل شقيقهما جورج مايكل.

هذا وتُحقق الشرطة البريطانية لمعرفة أسباب الوفاة الغامضة، وقال المحامي جون ريد: "يمكننا أن نؤكد أن ميلاني قد توفيت بشكل مفاجئ، لذا، نطلب من وسائل الإعلام احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت العصيب".

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