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شاهد .. معرض بعنوان الفنان سفير السلام بمديرية صيرة بعدن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 30 ديسمبر 2019

نظمت جمعية ملتقى الألوان للفنون التشكيلية اليوم بمديرية صيرة محافظة عدن المعرض السادس عشر بعنوان" الفنان سفير السلام" يستمر لأربعة أيام.

 

وضم المعرض الذي حضره مدير مكتب الثقافة بعدن أحمد عبدالله، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن أيوب ابوبكر، ومدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، 24 لوحة عبرت عن الأحداث التي شهدتها عدن خلال حرب الحوثة، ومعاناة أم الشهيد التي فقدت ابنها خلال هذه الحرب، وظواهر اخرى ظهرت في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

 

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وخلال المعرض أوضح رئيس جمعية ملتقى الألوان للفنون التشكيلية نبيل النمر، أن هدف المعرض هو ابراز دور الفنان في نشر ثقافة السلام والمحبة والتآلف ونبذ العنف والكراهية بين الناس.

 

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