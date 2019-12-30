١٠ أفلام منتظرة في 2020.. جيمس بوند ومولان والأرملة السوداء

يتطلع عشاق الأفلام السينمائية حول العالم لعام 2020 الذي سيكون شاهدا على انطلاق أجزاء جديدة لسلاسل أفلام لاقت نجاحا عظيما من قبل.

وسيشهد 2020 تنوعا كبيرا في الأفلام وعودة بعض أكبر الأسماء في السينما إلى الشاشات.

وفيما يلي بعض من أبرز الأفلام التي ينبغي أن تكون على قائمة مشاهداتكم، بحسب موقع "بي بي سي":

جوجو رابيت Jojo Rabbit

حتى الآن، لم يكن شباب الزعيم النازي أدولف هتلر أرضا خصبة للكوميديا، ولكن هذا على وشك التغيير.

إذ أن فيلم جوجو رابيت يتناول في قالب كوميدي ساخر حكاية يافع نازي يعيش في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية ، لكنه يبدأ بالتشكيك في معتقداته بعد نشوء علاقة صداقة بينه وبين فتاة يهودية، خبأتها والدته في منزلهما كي لا تطالها أيدي النازيين.

بومب شيل Bombshell





تدور أحداث الفيلم حول فضيحة التحرش الجنسي التي أدت إلى رحيل مؤسس شبكة فوكس نيوز، روجر أيلز، عن الشبكة.

وتلعب كل من نيكول كيدمان وتشارليز ثيرون ومارغوت روبي أدوار ثلاث سيدات اتهمن أيلز بالتحرش، بينما يلعب جون ليثغو دور أيلز.

ذي لايت هاوس The Lighthouse





في فيلم إثارة غريب يُرسَل كل من روبرت باتينسون وويليم دافو إلى منارة نيو إنغلاند البعيدة.

وبوجود عناصر الإزعاج والعزلة، لا يمضي وقت طويل قبل أن يجد بطلا الفيلم نفسيهما على خلاف.

وسبق لمخرج الفيلم، روبرت إيغرز، أن حاز على إعجاب الكثير من المشاهدين من خلال فيلم الرعب (ذا ويتش) عام 2015 ، ومن المرجح أن يحصد فيلمه الجديد نجاحا كبيرا مماثلا لما حققه (ذا ويتش).

مولان (Mulan





بعد نقل أفلام الرسوم المتحركة مثل دامبو وعلاء الدين و ذا لين كينغ، إلى التجسيد الحي عام 2019، يبدو أنه حان الوقت لنقل فيلم الرسوم المتحركة الشهير مولان.

ويحكي الفيلم قصة الفتاة مولان التي تتنكر كرجل لتحارب بدلا من والدها المريض في الجيش الإمبراطوري الصيني.

الأرملة السوداء Black Widow

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تعود الممثلة سكارليت جوهانسون للعب دور الأرملة السوداء في أحدث أفلام أفينجرز للمغامرات، حيث نكتشف فيه ماضي ناتشا ( بلاك ويدو) الغامض.

ويبدو أن عام 2020 سيكون جيدا لسكارليت التي من المرجح أن تترشح لنيل جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم جوجو رابيت، وماريج ستوري.

السرعة والغضب Fast & Furious

في أحدث أجزاء السلسلة الشهيرة، قال المخرج جوستين لين، إن الفيلم الذي تم تصويره في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجورجيا وتايلاند "هو الأكثر طموحا بين كل الأجزاء".

وقد تصدر الفيلم عناوين الصحف في وقت سابق من هذا العام عندما أصيب ممثل بديل، أثناء التصوير في استوديوهات وارنر بروذرز في مقاطعة هيتفوردشير البريطانية.

Wonder Woman: 1948

في متابعة لفيلم البطولة الخارقة، الذي انتج عام 2017، تعود الممثلة غال غادوت للعب دور ووندر ومان في 2020.

وتدور أحداث الجزء الجديد عام 1984، وعلى الرغم من أن الجزء الأول شهد الموت البطولي لشخصية ستيف، التي أداها الممثل كريس باين، إلا أنه يعود على ما يبدو ليظهر في الفيلم.

No Time to Die





مع انشغال سام مانديز بإخراج فيلمه الجديد 1917، أوكلت مهمة إخراج أحدث إصدارات أفلام جيمس بوند للمخرج كاري جوجي فوكوناغا.



وفي هذا الفيلم سيُستدعى "بوند" المتقاعد إلى العمل مجددا لمواجهة خصم خطير جديد، يلعب دوره الممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك، الذي حصل على جائزة الأوسكار العام الماضي.

الخالدون Eternals





تقود أنجلينا جولي مجموعة من الكائنات الخارقة الخالدة في عرض لعام 2020 من إنتاج شركة (مارفل سينماتيك يونيفرس) .



ويشارك في الفيلم، الذي تخرجه كلوي تشاو، كل من سلمى حايك وريتشارد مادن وكوميل نانجاني.

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أجليت كل من أنجلينا جولي وريتشارد مادن ومجموعة من طاقم العمل من إحدى جزر الكاريبي، حيث كان يجري تصوير الفيلم، بعد العثور على قنبلة غير منفجرة.

توب غن: مافريك Top Gun: Maverick





الممثل توم كروز يأخذ استراحة من سلسلة ميشن إيمبوسيبل، لإحياء شخصية أخرى لأحد أدواره الشهيرة، وهي شخصية الطيار بيت "مافريك" ميتشل.

يخرج الفيلم جوزيف كوسينسكي، كمتابعة لفيلم توب غن الذي أنتج عام 1986