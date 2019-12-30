لقطات هوليوودية ذاع صيتها في 2019.. ويل سميث جني أزرق

تضمن عام 2019 كثير من اللقطات المميزة التي علقت في أذهان الجماهير، سواء فنيًا أو سياسيًا، أو حتى اجتماعيًا، بعضها كان طريفًا، والآخر كان صادمًا.

موقع "إنسايدر" الأمريكي، استعرض أبرز اللقطات الفنية الجدلية في هوليوود، التي ذاع صيتها في العالم، وأصبحت مثار تعليق رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



تجاهل رامي مالك





خلال صعود أبطال فيلم Bohemian Rhapsody (الملحمة البوهيمية)، من بينهم رامي مالك لتسلم جائزة أفضل فيلم درامي في حفل جولدن جلوب، وبينما تقدم النجمة نيكول كيدمان الجائزة، حاول "مالك" مصافحتها، وسط تجاهل –غير متعمد- من الممثلة.

في وقت لاحق ظهر "مالك" في أحد البرامج الحوارية ليتحدث عن هذا الموقف المحرج الذي أصبح شغل الإنترنت الشاغل في هذه الفترة، مؤكدًا أنه و"نيكول" أصدقاء وأن تجاهلها له لم يكن متعمدًا.



ويل سميث جني أزرق





عندما طرحت شركة ديزني في شهر فبراير الماضي، أول تريلر لفيلمها المنتظر Aladdin "علاء الدين"، تشكك الجمهور في مظهر ويل سميث بدور الجني الأزرق، وسخر البعض من تأثير المؤثرات البصرية على هيئته.

دافعت ديزني عن قرارها بتغيير شكل ويل سميث وتعديل هيئته ليبدو جنيا أزرق، ولكن الجمهور استمر على سخريته، التي وجدها ويل سميث "مضحكة" في تلك الفترة.



برادلي كوبر وليدي جاجا





قدم كل من الممثل الأمريكي برادلي كوبر والمغنية ليدي جاجا أداء استعراضيًا لأغنية Shallow في حفل الأوسكار 2019، كان مثار إعجاب الجمهور لفترة طويلة، خاصةً مع فوز الأغنية بأوسكار أفضل أغنية أصلية.

أثار صدق وإتقان أداء الممثلين إشاعات حول ارتباطهم عاطفيًا، إلى أن "جاجا" خرجت لنفي الإشاعات وتأكيد أن الأمر برمته مجرد تمثيل جيد من جانبيهما.



مساعدة كريس إيفانز





في عام 2019، تحول الممثل الأمريكي كريس إيفانز، المعروف بدور كابتن أمريكا، إلى "تريند" عالمي، بعد مساعدة زميلته الممثلة ريجينا كينج على السير، مصطحبًا إياها إلى خشبة مسرح حفل جوائز الأوسكار، إثر ملاحظته معاناتها في السير بمفردها.

أثار ذوق وتلقائية "إيفانز" إعجاب الجمهور، وأصبح مثار حديث الإنترنت لفترة.



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عودة الأخوة جوناس





أعلن فريق "الأخوة جوناس" جو، نيك، وكيفن، عن عودتهم للغناء هذا العام معًا، بعد انفصالهم عام 2013.

فور إعادة لم شمل الفريق، أصدر الثلاثي أغنية Sucker التي احتلت صدارة قائمة أغاني البوب عند طرحها.



كيم كاردشيان محامية

تصدرت نجمة برنامج الواقع كيم كارداشيان عناوين الصحف، بعد إعلانها عن دراستها الحقوق تمهيدًا لأن تصبح محامية.

بعد نجاح "كيم" في أخذ موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للعفو عن جدة تقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة الإتجار بالمخدرات، فاجأت نجمة برنامج الواقع الجمهور بنيتها دراسة الحقوق والتحول إلى محامية حقوقية.



عطف كيانو ريفز





تحول الممثل الأمريكي كيانو ريفز إلى بطل شعبي في عام 2019، بفضل قيامه بمجموعة من الأفعال الإنسانية الطيبة.

قام "ريفز" بتأجير شاحنة لإيصال مسافرين تأجلت طائرتهم إلى منازلهم بأمان، بعد أن تعطلت رحلته الجوية، كما قام بالقفز من سيارته لتوقيع لافتة تركها له أحد المعجبين.



فوز الممثل روبرت باتينسون بدور باتمان





لم يتوقع أحد فوز الممثل روبرت باتينسون بدور البطل الخارق باتمان، بعد انسحاب بن أفليك من الدور.

أثار فوز "باتينسون" بالدور ردود فعل متباينة من الجمهور، وتحول الممثل إلى تريند عالمي، بين مؤمن بقدرته على لعب الشخصية، ومستنكر من اختياره للدور.



أزمة سبايدرمان

تنازعت كل من شركتي سوني ومارفل على حقوق ملكية سبايدرمان هذا العام، وأعلنت مارفل إلغاء جميع الأجزاء المقبلة من أفلام "سبايدرمان"، ووقف تعاقدها مع الممثل البريطاني توم هولاند.

أثار الإعلان سخط الجمهور وإحباطه بسبب شعبية البطل الخارق سبايدرمان، إلى أن تدخل "هولاند" وحل النزع بين الشركتين، تمهيدًا لصدور جزء ثالث وأخير للفيلم عام 2021.



جينيفر أنيستون تٌعطل أنستقرام





قررت الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون هذا العام، إنشاء حساب رسمي أخيرًا على موقع أنستقرام، وبسرعة تداول معجبيها الخبر، ليسفر الأمر عن تعطل موقع أنستقرام بالكامل بينما حاول الملايين متابعتها.

جنت الممثلة مليون متابع في 5 ساعات فقط، لتدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية تحت باب أسرع فنان يصل إلى مليون متابع على أنستقرام، متفوقة على الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل.

