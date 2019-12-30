هذه أمنيات جوزيف عطية للعام الجديد

Dec 30, 2019
أكد النجم جوزيف عطية الى أن عام 2019 كانت جيدة على الصعيد الفني حيث قدّم مجموعة من الاغنيات المنفردة لاقت نجاحاً كبيراً.
اما على صعيد الاوضاع الراهنة في لبنان، لفت “عطية” في حديث مع الزميل عماد هواري، الى أنه تواجد مع الناس في الساحات وهو واحد من هذا الشعب الذي رفع الصوت بمطالب محقة ويريد حياة كريمة.
وتمنى جوزيف ان ينتقل البلد الى مرحلة أفضل وأن يتم الحكم بطريقة عادلة ومحقة بين الناس.
وطالب جوزيف الناس ان يقفوا جميعاً الى جانب بعضهم في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد.
كما كشف جوزيف الى أنه يعمل على ألبوم غنائي جديد، حيث انتهى من أربع اغنيات ويعمل حالياً على اربع اغنيات أخرى.
من جهة اخرى، يودّع جوزيف عطية عام 2019 بحفل فني ضخم يحييه ليلة رأس السنة في Dunes Club عمان – الاردن.
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