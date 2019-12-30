هذه أمنيات جوزيف عطية للعام الجديد

أكد النجم جوزيف عطية الى أن عام 2019 كانت جيدة على الصعيد الفني حيث قدّم مجموعة من الاغنيات المنفردة لاقت نجاحاً كبيراً.

اما على صعيد الاوضاع الراهنة في لبنان، لفت “عطية” في حديث مع الزميل عماد هواري، الى أنه تواجد مع الناس في الساحات وهو واحد من هذا الشعب الذي رفع الصوت بمطالب محقة ويريد حياة كريمة.

وتمنى جوزيف ان ينتقل البلد الى مرحلة أفضل وأن يتم الحكم بطريقة عادلة ومحقة بين الناس.

Advertisements

وطالب جوزيف الناس ان يقفوا جميعاً الى جانب بعضهم في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد.

كما كشف جوزيف الى أنه يعمل على ألبوم غنائي جديد، حيث انتهى من أربع اغنيات ويعمل حالياً على اربع اغنيات أخرى.

من جهة اخرى، يودّع جوزيف عطية عام 2019 بحفل فني ضخم يحييه ليلة رأس السنة في Dunes Club عمان – الاردن.