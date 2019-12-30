منع دنيا بطمة مِن السفر للتحقيق في تورّطها بقضية "حمزة مون بي بي"

أوقفت الشرطة المغربية الفنانة دنيا بطمة، للتحقيق معها على خلفية استخدامها حسابا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي مختصا في ابتزاز المشاهير، وصُودر جواز سفرها ووقع إخطارها رسميا بحظر مغادرة الأراضي المغربية قبل الانتهاء من التحقيق في قضية ما يعرف بـ"حمزة مون بي بي".

وكشف مصدر مطلع أنه وقعت مصادرة جواز سفر دنيا بطمة ومنعها من السفر حتى نهاية التحقيق، على الرغم من أنها حاولت الدفاع عن نفسها ضد الاتهامات الموجهة ضدها، بالتأكيد على أن لا علاقة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بحسابات "حمزة مون بي بي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع ذلك فإن شهادات المتورطين، وعلى وجه الخصوص، اليوتيوبر "سكينة غلامور" (Soukaina Glamour)، جعلتها موضع تساؤل مباشر.

اقرا ايضاً:

التحقيق مع دنيا بطمة لاتهامها بالتورط في "فضائح الفنانين"

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، أنه وقع استجواب دنيا بطمة الخميس الماضي، في مقر ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، في الدار البيضاء، واستغرق التحقيق معها 12 ساعة. حول علاقتها بحساب "حمزة مون بي بي" على "سناب شات"، الذي "كان يتعرض من خلاله فنانون ومشاهير ومحلات وفنادق للابتزاز، وحول ما إذا كانت تربطها علاقة بالواقفين وراءه".

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أنه وقعت مصادرة هاتف الفنانة النقال لإخضاعه للاختبارات التقنية للتأكد من مدى علاقتها بالحساب موضوع القضية، وما إن كان يتم بواسطته تزويد حساب "حمزة مون بي بي" بالصور والفيديوهات التي تنشر، والتي كانت تعمل على فضح المشاهير والفنانين.

واعتقلت بطمة في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء لدى عودتها من دبي، ومنذ ذلك الحين لوحظ غيابها عن شبكات التواصل الاجتماعي.

قد يهمك ايضاً:

دنيا بطمة تؤكد أن عبد القادر مطاع حيٌّ يُرزق

دنيا بطمة تقابل جمهورها في السعودية