بالم سبرينجز السينمائي يكرم النجم جيمي فوكس

أعلن مهرجان بالم سبرينجز السينمائي بكاليفورنيا، تكريم الممثل الشهير خواكين فينيكس، خلال فعاليات دورته السنوية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2- 13 يناير 2020.

سيتسلم "فوكس" الجائزة في الثاني من يناير المقبل بمركز بالم سبرينغز للمؤتمرات، حيث سيشارك في نفس المرحلة مع زملائه المكرمين: "أنطونيو بانديراس، لورا ديرن، آدم درايفر، سينثيا إريفو، زاك جوتساجن، جينيفر لوبيز، خواكين فينيكس، مارتن سكورسيزي، تشارليز ثيرون ورينيه زيلويجر".

من جانبه، قال رئيس المهرجان هارولد ماتزنر، إن جيمي فوكس يقدم أداءً مؤثرًا ورائعًا في فيلمه الجديد "Just Mercy".

وأضاف: "هذه دراما ملهمة تقدم قصة مهمة حول كيفية فشل نظامنا القضائي، إنها قصة يجب أن يراها الجمهور".

Advertisements

تدور أحداث "Just Mercy" حول القصة الحقيقية للمحامي الشاب في ذلك الوقت (براين ستيفنسون) ومعركته التاريخية من أجل العدالة، وخاصة قضيته للدفاع عن (والتر ماكميليان) المسجون بتهمة القتل، على الرغم من وجود أدلة تثبت خلاف ذلك، ومن إخراج ديستين كريتون.

قد يهمك ايضاً:

أبرز 8 معلومات عن بطل فيلم “الجوكر” خواكين فينيكس

خواكين فينيكس يؤكد استعداده لعمل سلسلة عن شخصية الجوكر