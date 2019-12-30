السعودية تحتفي بذكرى ميلاد الموسيقار العالمي بيتهوفن الـ250

أعلنت فعاليات شتاء طنطورة في السعودية الأحد، عن تنظيم احتفالية موسيقية كبرى لمناسبة مرور 250 عامًا على ميلاد الموسيقار العالمي لودفيغ فان بيتهوفن.

وأكد الحساب الرسمي للفعاليات عبر "تويتر"، عبر مقطع فيديو، أن الاحتفال سيتم على مدار يومين هما 2 و4 يناير المقبل، ويرفع الحفل شعار "الاحتفال بالتاريخ"، إذْ تم التعليق على مقطع الفيديو بالقول "شتاء طنطورة يحتفي بالتاريخ في أسبوعه الثالث، حفل فني لمناسبة مرور 250 سنة لذكرى الموسيقار العبقري بيتهوفن".

وأضاف "بمصاحبة نخبة من الموسيقيين وسيمفونية تولوز الوطنية، إضافة إلى انطلاق (مهرجان المناطيد) المضيئة في سماء العلا على أنغام الموسيقى".

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وسيكون الحفل داخل منطقة "شق الذئب" الأثرية، على أن يتضمن الأداء الحي للموسيقى حضور الفنان العالمي رينو كابوسون وسيعزف على آلة الكمان، والفنان العالمي غيوم تشيليم أيضا على الكمان، والفنان أدريان لا ماركا على آلة الڤيولا، والفنان إدغار مورو على آلة التشيللو، والمقطوعات الرباعية الوترية لبيتهوفن.

يُذكر أن الموسيقار العالمي بيتهوفن ولد في ديسمبر 1770، وتُوفي في مارس 1827، وكان لودفيغ فان بيتهوفن ملحناً وموسيقاراً وعازف بيانو ألمانيا، ويعد أحد الشخصيّات البارزة في الحقبة الكلاسيكية ويُعتَبرُ من أعظَم عباقرة الموسيقى في جميع العصور وأكثَرهم تأثيرًا، ويعود الفضل له في تطوير الموسيقى الكلاسيكيّة.

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