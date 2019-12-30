شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يسجل أغنية جديدة باللهجة المصرية من توزيع زيزو فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سلطان الطرب جورج وسوف أغنية جديدة باللهجة المصرية، لم يستقرعلى اسمها، مع الموزع الموسيقي زيزو فاروق وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، ومن المقررطرحها "سينجل" في صيف 2020، حيث قال موزع الأغنية زيزو فاروق، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد للغاية بالتعاون لأول مرة مع النجم جورج وسوف فى هذه الأغنية مختلف شكلا وموضوعا، وتحمل طابع حالة حب باللهجة المصرية، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وقت طرحها بمختلف أنحاء الدول العربية.

من ناحية أخرى أحيا جورج وسوف حفل رأس السنة بمدينة اللاذقية السورية يوم 25 ديسمبر الماضي، رغم ما تشهده من أحداث، قدم عدد من أغنياته منها، في الحفل، هما يوم الوداع، أنت غيرهم، لسه الدنيا بخير، كلامك يا حبيبى، شىء غريب، اتأخرت كتير.

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وانتشرت مؤخرا شائعة حول وفاة جورج وسوف، إثر إصابته بأزمة قلبية، الأمر الذى أثار الجدل بين محبى سلطان العرب وجعلهم يتسائلون عن صحة المعلومة، أو كونها مجرد شائعة كغيرها من الشائعات التى ترددت قبل سنوات حول وفاته.

وفى رد ساخر، نفى الفنان جورج وسوف، الشائعة بنفسه، عن طريق نشر ستورى عبر حسابه على إنستجرام، وفى تعليق على صورة كاريكاتيرية له، قال "لمخترع شائعة اني متت أقول له: عبيب ألبى"، تعليق جورج وسوف حسم الجدل حول الشائعة لتمت فى مهدها، وبما لا يجعل مجالًا للشك حول عدم صحتها، وذلك كون الفنان السورى قد رد عليها بنفسها دون الإستناد لمصادر مقربة أو غيرها من التصريحات التى تحمل بعض الشك حول حالته الصحية.

وطرح سلطان الطرب جورج وسوف مؤخرا، فيديو كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام" عبر قناته على يوتيوب، وهى من تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب.