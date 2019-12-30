شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصنيفه ضمن أسوأ أفلام 2019.. فيلم Cats يقترب من خسارة 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صنف فيلم الكوميديا والدراما Cats ضمن أسوأ الأفلام التي تم انتاجها عام 2019، بعد الارقام الضئيلة التي حققها في شباك التذاكر ووصلت لـ 38 مليون دولار في مختلف انحاء العالم بعد مرور أسبوعين على طرحه في شاشات السينما.

وتوقع الكثيرمن النقاد سقوط مدوي للفيلم الذي صنف ضمن الأسوأ، ورجح الكثيرين وصول خسارة الفيلم لحوالي 100 مليون دولار، بعد وصول تكلفه انتاجه لـ 100 مليون دولار بالإضافة إلى ميزانية تسويق وإعلانات وصلت لـ 95 مليون دولار، بعد ان جمع 6.5 مليون دولار في عطلة نهاية الاسبوع الماضي، والتي تعد من الاجازات الرسمية التي تشهد إقبال كبير على السينمات.

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Cats

وكانت شركة Universal المنتجة للفيلم تتوقع حصد 30 مليون دولار داخل أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الاسبوع الأولي، وهو ما أطاحت به الواقع وحقق الفيلم اجمالي 38 مليون دولار من مختلف انجاء العالم، وداخل امريكا 17.8 مليون دولار خلال اسبوعين، ويأمل القائمين على الفيلم ارتفاع نسبة الايرادات مع بداية العام الجديد بعد انتهاء الاجازات الرسمية والعودة الى العمل والدراسة.

فيلم Cats من بطولة إدريس البا، إيان ماكلين، ريبل ويلسون، جودي دينش، تايلور سويفت، جيمس كوردين، راي وينستون، فرانشيسكا هايوارد، جنيفر هدسون، لوران بورجوا، ميت مولي، لوري ديفيدسون.

يدور فيلم Cats حول قبيلة من القطط تسمى Jellicles، التي تقررسنويًا أي واحد سيصعد إلى طبقة أعلى وهى Heaviside، ومن ثم يعود إلى حياة Jellicle من جديد، العمل من إخراج توم هوبر، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع تى اس إليوت، لي هول، أندرو لويد ويبر.