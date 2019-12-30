شكرا لقرائتكم خبر عن زاك إيفرون يطمئن جمهوره على حالته الصحية: شكرا على كل الحب والاهتمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكرالنجم العالمي زاك إيفرون كل محبيه ومعجبيه الذين كانوا يبحثون دائما عن طرق للاطمئنان عليه علي صحته وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وذلك خلال تصويره مسلسل جديد يحمل اسم "Killing Zac Efron"، وكنوع من طمأنة زاك عشاقه علي حالته الصحية نشر النجم البالغ من العمر ( 32 عاما ) نشر صورة له من كواليس التصوير في غينيا الجديدة .

و علق زاك إيفرون علي الصورة وكتب: " أصبت بمرض في بابوا غينيا الجديدة لكنني عدت سريعا، وانتهيت من 3 أسابيع رائعين في بابوا غينيا الجديدة، أنا في المنزل لقضاء العطلات مع أصدقائي وعائلتي، شكرا على كل الحب والاهتمام، أراكم في عام 2020 ! " .

يذكرأن زاك إيفرون تم نقله مؤخرا لإحدى المستشفيات وذلك خلال تصويره مسلسل جديد يحمل اسم "Killing Zac Efron" حيث أشارت التقارير أن النجم الشهيرأصيب بعدوى بكتيرية خلال تواجده في بابوا غينيا الجديدة، وبحسب ما ورد تم نقل زاك أيفرون البالغ من العمر ( 32 عاما ) جوا إلى بريسبان بأستراليا وكأنها " رحلة حياة أو موت " للنجم الشهير، وكانت بصحبته عدد من الأطباء المختصين، ثم تم إدخال إيفرون لمستشفى “ St Andrews War Memorial Hospital “ في سبرينج هيل ، و الآن زاك " في حالة مستقرة "، وأكد الموقع الفني الشهير جاست جيرد أن زاك إيفرون تلقي علاج مكثف لعدة أيام متواصلة، وذلك قبل أن يسمح له الأطباء المختصين بالسفرإلى الولايات المتحدة ليلة الاحتفال بالكريسماس بعد تحسن حالته.