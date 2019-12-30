شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان وسعد لمجرد في حفل غنائي بدبي 10 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجمان محمد رمضان و سعد لمجرد، حفل غنائي فى ليالي مهرجان دبي، يوم 10 يناير، وشارك سعد لمجرد جمهوره بصورة البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة، قائلا:" دبي إحنا جايين"، ليكون الحفل الأول الذى يجمع الثنائي بعدما قدما سوياً أغنية "انساى" على طريقة الفيديو كليب وحقق نسب عالية على موقع يوتيوب تخطلت 180 مليون مشاهدة.

وأحيا الفنان سعد لمجرد، منذ أسبوعين، حفل غنائي ضخم بحضور الآلاف من الجمهور، وذلك على خشبة مسرح محمد عبده، في بوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد غياب 3 سنوات عن الغناء.



سعد لمجرد

وشارك محمد رمضان، مؤخرا ضمن فعاليات احتفالية المسيرة الخضراء فى المغرب، كما لعب فى مباراة ودية جمعت بين منتخب أفريقيا أمام منتخب أساطير العالم، الذى ضم عددا من نجوم كرة القدم من داخل قارة أفريقيا، ومن مصر مثل وائل جمعة ونادر السيد، وأقيمت داخل المملكة المغربية.

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وانتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

ويشهد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل "الأسطورة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام منذ عام 2016 ومن المقرر أن يعود فريق العمل للتصوير مرة أخرى يوم 10 يناير المقبل، وذلك بعد إجازات أعياد الكريسماس، داخل الديكور الجديد.

واحتفل رمضان مؤخرا، بوصول قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" إلى 2 مليار و300 مليون مشاهدة، معبرا عن سعادته الكبيرة بتخطي قناته هذا الرقم، قائلا: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت الـ 2 مليار و300 مليون مشاهدة فى وقت قياسى، #ثقة_في_الله_نجاح".