شاهدوا.. نسرين طافش تمارس تمارين “الترامبولين” وتكشف عن فوائدها

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 02:56 مساءً - كشفت الفنانة السورية نسرين طافش عن 10 فوائد لممارسة رياضة “الترامبولين”، وشاركت مقطع فيديو لها وهي تمارس التمارين، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وعلقت نسرين طافش على الفيديو قائلة: “فوائد تمارين الترامبولين :1- أفضل تمرين لإنقاص الوزن القفز على “الترامبولين” لمدة 20 دقيقة يعادل الجري لمدة ساعة دون أي آثار سلبية على المفاصل، بعكس ما يحدث أثناء الجري وقفز الحبل وبقية تمارين “الأيروبيكس”.2- تنشيط الدورة الدموية وتحسين وظائف الجهاز الليمفاوي القوة الناتجة عن القفز تحفز الجهاز الليمفاوي وتنشط الدورة الدموية بصورة فعالة في جميع أنحاء جسمك، كما أن تحسين وظائف الجهاز الليمفاوي يعني مناعة أكثر ضد الأمراض.