شاهدوا.. شيرين عبد الوهاب ترد على منتقديها : “أنا مايتقاليش اخرسي” وإدعولي أجيب بيبي

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 02:56 مساءً - بعد موجة من الإنتقادات الكبيرة التي تعرّضت لها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بسبب وصفها النساء الذين هاجموها بكلمة “عانس”، كشفت عن السبب في ذلك.

وفي مقابلة مع برنامج “arabwood” قالت شيرين أنّها تعترف بأنّ ردّها كان فيه من القسوة قليلاً ولكنّه جاء نتيجة كلمة “اخرسي” التي وُجّهت لها بعد تصريح سابق.

وكانت شيرين قد قالت:

“طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء”.



ليأتي الرد عليها من فئة كبيرة من الجمهور الذين اعتبروا أنّ في كلامها إهانة للمرأة ما دفعهم لإطلاق هاشتاغ تحت عنوان “شيرين اخرسي”.



فأجابت شيرين بحفلها التالي بأنّ من النتقدوها “عوانس” لتتعرّض حينها أيضاً لهجوم عنيف معتبرين أنّها تخطّت كل الحدود ويجب أن تنتبه لكلامها.



وفي مقابلتها رفضت شيرين هذه الكلمة مؤكدة أنّ “اخرسي” لا تقالا لها وهي جرحتها لذلك جاءت ردة فعلها قاسية وصادمة في آن واحد.