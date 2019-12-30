تعرف على فوائد شرب الماء صباحا على معدة خاوية

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 02:56 مساءً - نشرت مجلة ” فرويندين ” تقريرا حول مجموعة من الآثار التي تظهر في الجسم عند شرب الماء على معدة خاوية في الصباح .

وتمثلت تلك الآثار في الآتي :

1- منع حصوات الكلى والتهابات المثانة : يساعد شرب الماء على معدة خاوية على تجنب تكون الحصوات في الكلى وحدوث التهابات المثانة .. حيث تعمل السوائل الكافية على تخفيف حمض المعدة وطرد السموم من الجسم .

2- إزالة السموم من الجسم : حيث يتعافى الجسم خلال الليل ويتخلص من السموم والمواد الضارة به .. وعندما يشرب المرء الماء على معدة خاوية صباحا فإن ذلك يساعد الجسم على التخلص من السموم بالإضافة إلى تعزيز إنتاج خلايا العضلات وخلايا الدم الجديدة .

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3- تقوية الجهاز المناعي : يعمل شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم على الحفاظ على توازن الجهاز اللمفاوي وبالتالي يصبح المرء أقل عرضة للعدوى ومسببات الأمراض .

4- تحسين عملية الأيض : شرب الماء على معدة خاوية يعمل على زيادة معدل الأيض بنسبة تصل إلى 24% .. وتزداد أهمية السوائل إذا كان المرء يتبع نظاما غذائيا خاصا .. علاوة على ذلك فإن إرتفاع معدل الأيض يعني أن الجهاز الهضمي يعمل بصورة أفضل وهو ما يساعد على إنقاص الوزن بصورة أسهل .

5- التخفيف من إضطرابات وحرقة المعدة : تحدث اضطرابات الهضم بسبب زيادة الحموضة في المعدة .. وإذا وصل السائل الحامض إلى المريء فسوف يشعر المرء بعدم الارتياح ولكن عند شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم فإنه يتم تخفيف الحمض وتجنب حرقة المعدة .

كما أظهرت الدراسات الحديثة أن شرب 500 مل من الماء على معدة خاوية يحفز الدورة الدموية بصورة كبيرة ويجعل البشرة أكثر نضارة وليونة .