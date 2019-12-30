كارول سماحة برسالة مبطّنة: مش أي فنان حكي بالسياسة يعني فهمان

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 02:56 مساءً - انتشر فيديو للفنان اللبناني زياد الرحباني وهو يتحدث فيه عن السياسة عبر موقع التغريدات الصغيرة تويتر حيث علّقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عليه. كارول أعادت نشر الفيديو عبر حسابها الخاص، وعلّقت: “‏حكم ‎ زياد رحباني.. مش أي فنان حكي بالسياسة يعني فهمان!”. وتابعت: Advertisements “هيدا الفرق الحقيقي بين فنان وفنان آخر!

فنان عايش على الطبل والزمر وأفكارو فايشة على سطح المي…!!.. وفنان من نوع آخر!”. ولاقت سماحة تأييداً من الجمهور على الكلام الذي وصفت من خلاله عبقري كزياد الذي تُعد تصريحاته الإختصار الدقيق للوضع منذ سنوات.

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