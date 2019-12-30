حلمي بكر يكشف حقيقة مولوده الجديد

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 02:56 مساءً - انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة حول قدوم طفل جديد للملحن المصري ” حلمي بكر ” وهو الأمر الذي أثار إنزعاجه ودفعه إلى الخروج للرد على ذلك .

ففي تصريحات صحفية لحلمي بكر نفى هذه الشائعة بشكل تام وقال : ” أريد أن أقول لمروجي هذه الشائعات اتقوا الله فيما تنشرونه عني فأنا لست متزوجا كي أنجب .. وكل ما نشر مجرد شائعات سخيفة لا يوجد لها أي أساس من الصحة ” .

وتابع : ” لقد انفصلت عن زوجتي الأخيرة منذ أكثر من عامين .. وهناك خلافات بيننا أمام المحاكم حول حضانة ابنتنا ولم يتم حسمها حتى الآن ” .