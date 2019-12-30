ميار الببلاوي تحتفل بالكريسماس في أمريكا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية ميار الببلاوي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفال بقدوم العام الجديد.

ميار شاركت جمهورها في صور لها في ولاية تكساس، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت: «الولايات المتحدة الأمريكية».

الفنانة المصرية ظهرت في الصور بملابس باللون الأحمر، وكانت محاطة بشجرة الكريسماس وأجواء الميلاد.

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جمهور ميار أبدى إعجابه الشديد بالصور، وتغزل فيها من خلال عدد من التعليقات عبر حسابها الخاص على «أنستجرام»، وتساءل الجمهور عن زوجها، وخاصة أنه انتشرت شائعات حول طلاقها من زوجها، ولكنها حرصت على نفي هذه الأخبار.

ميار واجهت مؤخرا عدد من الشائعات بشأن خلعها للحجاب، وذلك بعد أن ظهرت وهي تضع «أيس كاب» بدلا من الحجاب التقليدي.

الفنانة المحجبة ردت على هذا الكلام وقالت: «لو وضعوا الشمس على يساري والقمر على يميني ما أخلع حجابي اللهم ثبتني، دا آيس كاب ومغطى شعرى كله الى باين ورا دا مش شعري دا فرو طالع من الأيس كاب ورقبتى كنت مغطياها بالكوفيه».