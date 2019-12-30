مريم أوزيرلي تفوح جاذبية بإطلالة باريسة مذهلة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» لجلسة تصوير جديدة في باريس، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات منها.

نجمة «حريم السلطان» اختارت للجلسة، إطلالة زرقاء شديدة الأناقة، ارتدت فيها فستان مكشوف الكتفين، طويل منفوش من طبقات قماش التول، مسدلة شعرها القصير بتسريحة بسيطة، كما تزينت بماكياج هادئ وهي الطلّة التي جمعت فيها الفنانة بين الأناقة والجاذبية، ولاقت اعجاب محبيها.

من ناحية أخرى، تستعد مريم أوزيرلي لخوض أولى تجاربها السينمائية بهوليود، وذلك من خلال مشاركتها في فيلم «Bruised»، إلى جانب النجمة الأمريكية هالي بيري، والفيلم من إنتاج جوناثان نولان، منتج سلسلة أفلام جون ويك، كما افادت تقارير صحفية عن خضوعها لتجربة أداء من أجل انضمامها للموسم الثالث من المسلسل الألماني Dark.

يُذكر أن مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني كان آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما كان فيلم «kovan» آخر أفلامها في تركيا، وقد شاركت في بطولته أمام الفنان التركي فياز دومان.