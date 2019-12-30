- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» لجلسة تصوير جديدة في باريس، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات منها.
نجمة «حريم السلطان» اختارت للجلسة، إطلالة زرقاء شديدة الأناقة، ارتدت فيها فستان مكشوف الكتفين، طويل منفوش من طبقات قماش التول، مسدلة شعرها القصير بتسريحة بسيطة، كما تزينت بماكياج هادئ وهي الطلّة التي جمعت فيها الفنانة بين الأناقة والجاذبية، ولاقت اعجاب محبيها.
من ناحية أخرى، تستعد مريم أوزيرلي لخوض أولى تجاربها السينمائية بهوليود، وذلك من خلال مشاركتها في فيلم «Bruised»، إلى جانب النجمة الأمريكية هالي بيري، والفيلم من إنتاج جوناثان نولان، منتج سلسلة أفلام جون ويك، كما افادت تقارير صحفية عن خضوعها لتجربة أداء من أجل انضمامها للموسم الثالث من المسلسل الألماني Dark.
يُذكر أن مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني كان آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما كان فيلم «kovan» آخر أفلامها في تركيا، وقد شاركت في بطولته أمام الفنان التركي فياز دومان.
كانت هذه تفاصيل خبر مريم أوزيرلي تفوح جاذبية بإطلالة باريسة مذهلة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.