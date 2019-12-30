العرض الخاص لفيلم «دفع رباعي» بحضور أبطاله ونجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم العرض الخاص لفيلم “دفع رباعي” بسينما بورتو كايرو بالتجمع الأول، بحضور عدد من نجوم الفن.

العرض حضره أبطال الفيلم، ومنهم محسن منصور، وإيناس النجار، ومحمد الشربيني، والمخرج إيهاب عبداللطيف، وأحمد العمدة، ومراد فكري، والفيلم من إنتاج شركتي اتحاد الأخوة جروب وبرايت ستار.

وفيلم “دفع رباعي” من بطولة أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، أحمد عزمي، تاتيانا، أحمد العمدة، إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال، والمطربون: سمسم شهاب، محمود الحسيني، حنان عطية، هند، وحسن عبد الفتاح، أحلام الجريتلي، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، حمدي هيكل، هاني إبراهيم، ياسر على ماهر، محمد الشربيني، سمر على، موسيقى تصويرية، حسن دنيا، مدير تصوير تامر جوزيف، والفيلم قصة جمال ربيع، سيناريو وحوار خالد سليمان ومحمد عواد، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.