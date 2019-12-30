سارة سلامة تثير إعجاب محبيها بفستان برتقالي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، نشرت الفنانة المصرية سارة سلامة صورة جديدة لها.

سارة ظهرت في الصورة وهي تتردي فستان برتقالي، يظهر خصرها النحيل، بينما أسدلت شعرها الأسود على كتفيها، ووضعت عدد من الإكسسوارات.

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الفنانة الشابة علقت على الصورة وكتبت: «أي شخص يستطيع جعلك تبتسم ولكن ليس كل شخص ممكن أن يسعدك».

سارة سلامة تنتظر عرض مسلسلها الجديد «كتف قانوني»، والذي تم تأجيله من رمضان الماضي.

مسلسل “كتف قانوني” بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.

سارة سلامة من مواليد عام 1992، هي ابنة الفنان أحمد سلامة، شاركت في مسلسل «الكبير» مع الفنان أحمد مكي، وقدمت دور «ناتاشا»، ولكن كانت بدايتها الحقيقية مع الفنان محمد رمضان في مسلسل «ابن حلال»، ومن وقتها وأصبحت سارة واحدة من الفنانات المثيرات للجدل، وخاصة أنها تلفت الأنظار بملابسها.