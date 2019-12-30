ناهد السباعي متهمة بتقليد ياسمين صبري بسبب هذه الصور.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري في صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ناهد نشرت صورة وهي تماريس بعض تمارين اليوجا في الجيم، ونشرت صور أخرى لها وهي تمارس تمارين تثبت لياقتها البدنية.

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بعض من جمهور ناهد اتهمها بتقليد ياسمين صبري من خلال عدد من التعليقات، حيث أن ياسمين تنشر صورها دائما وهي تمارس الرياضة في الجيم.

كما دافع عدد من جمهور ناهد عنها، مؤكدين أن الرياضة وممارسة اليوجا من حق أي إنسان وأنها ليست حكرا على أحد.

تشارك ناهد السباعي خلال الوقت الحالي في فيلم “ماكو” وهو من بطولة النجوم بسمة، سارة الشامي، عمرو وهبة، ونيوقلا معوض، والنجم التركي مراد يلدريم، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتدور أحداثه حول رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر فى مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقية عن العبارة سالم إكسبريس.

يذكر أن ناهد السباعي، عرض لها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة فيلم “هذه ليلتي”، ويشاركها البطولة فيه شريف الدسوقي، والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.