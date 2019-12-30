شيرين رضا تطالب بقانون للرفق بالحيوان

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الفنانة المصرية شيرين رضا رسالة إلى المسؤولين في البلاد من خلال حسابها الشخصي على موقع «تويتر»، لأجل الرفق بالحيوان.
شيرين كتبت: ««نداء إلي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامهم ومنع أذيتهم».
الفنانة المصرية أضافت قائلة : «الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسيه ، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه وألمه أو جوعه، رجاء أنسطوا لذلك الأنين».
شيرين رضا أكدت من خلال حواراتها التليفزيونية أكثر من مرة أنها تهتم كثيرا بالحيوانات، وترفض التعامل معهم بشكل سيئ، بينما طالبت المختصين بالاهتمام بالكلاب الضالة في الشوارع والقطط.
الفنانة المصرية استنكرت أيضا قيام عدد من الشباب بشراء الكلاب على سبيل الموضة، بينما لا يهتمون بهم ولا يقومون برعايتهم.
شيرين رضا تقوم بتربية عدد من القطط والكلاب في منزلها، بينما أعلنت من قبل أنها نباتية وترفض أكل الحيوانات.
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