نسرين طافش تحفز محبيها على تمرين الـ«الترامبولين» بفيديو استعراضي لرشاقتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحرص الفنانة السورية نسرين طافش على ممارسة الرياضة بانتظام، كما أنها دائمة التشجيع لمحبيها على الانتظار في مارسة الرياضة بمشاركتهم بصفة دورية بمقاطع فيديو لتمارينها الرياضية سواء في المنزل، أو من داخل صالة الجيم.

نسرين نشرت مقطع فيديو جديد ظهرت فيه تمارس تمارين الـ«الترامبولين» في شرفة منزلها، حيث بدت بطلّة رياضية عفوية، متخلية عن الماكياج، في الوقت الذي اذهلت فيه محبيها بقوة رشاقتها وجمال قوامها، وقد حرصت الفنانة على تذكير محبيها بالفوائد الجمّة للـ« الترامبولين »، ومن أبرزها إنقاص الوزن، شيط الدورة الدموية وتحسين وظائف الجهاز الليمفاوي، التخلص من السموم، رفع مستوى الطاقة وتحسين عملية الهضم، الوقاية من السرطان.

من ناحية أخرى، تصور نسرين طافش حالياً مسلسلها الجديد «ختم النمر» الذي تشارك في بطولته أمام أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين ، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجي، والعمل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوى الحالى.