قوام مي سليم يثور في نهاية 2019 بفستان أسود يكشف الكثير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ودّعت الفنانة الأردنية مي سليم عام 2019 بجلسة تصوير جديدة خضعت لها بعدسة المصور محمد عبدالله داخل بار.

مي حرصت على مشاركة الفانز بلقطات من الجلسة المثيرة التي تألقت فيها بفستان أسود شديد الأناقة ذو شق جرئ لأعلى الفخذ، مسدلة شعرها بشكل زادها جاذبية، كما انتعلت حذاء أسود ذو كعب عالي ضاعفها أنوثة وإثارة.

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وفي تعليق على الصور، كتبت مي سليم رسالة ختامية للعام الذي قارب على الانتهاء، جاء فيها: «كان هذا العام علامة فارقة في مسيرتي الفنية وحياتي الشخصية، ممتنة جداً لكل النعم، واتطلع لعام 2020 لبداية جديدة وقرارات وانجازات العام الجديد.. شكراً لكم جميعاً لحبكم ودعمكم المستمر».

من ناحية أخرى، يُعرض لمي سليم حالياً مسلسلها الجديد «حواديت الشانزليزية» الذي تشارك في بطولته أمام إياد نصار، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم والعمل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وتجسد فيه مي دور فتاة شعبية تُدعى «فتنة».

وعلى الجانب الغنائي، كان كليب أغنية «أعلنت الحرب» آخر ما طرحته مي، والأغنية من كلمات سلمي رشيد وألحان هيثم نبيل، ومن توزيع أحمد عبدالسلام.