القبض على دنيا بطمة وشقيقتها ومنعهما من مغادرة المغرب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استدعت السلطات المغربية الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام للتحقيق معها في تورطهما بقضية حساب فاضح للمشاهير عبر تطبيق “سناب شات”، الذي عرف باسم “حمزة مون بيبي”.

وبمجرد وصول دنيا بطمة للمغرب قادمة من البحرين، تم القبض عليها والتحفظ على هاتفها وتفتيشه التأكد من علاقتها بالحساب.

واستمر التحقيق مع دنيا بطمة وشقيقتها 12 ساعة كاملة أمام محققي الشرطة القضائية بالدار البيضاء الذين قرروا منعهما من السفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات.

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ورصد مقطع فيديو لحظة خروج دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام من مكان التحقيق معهما، وكانتا تسيران مسرعتين في اتجاه السيارة فيما يلاحقهما الصحفيون، ورفضتا الإجابة على أي من الأسئلة التي طرحت عليهما.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تولّت التحقيق في هذه القضية، كشفت تورُّط بعض الأشخاص بالحسابين المثيرين للجدل “أدمين حمزة مون بيبي” و”حمزة مون بيبي” من بينهم شخصيات معروفة ، على رأسهم الفنانة دنيا بطمة، وشقيقتها ابتسام بطمة، وصديقة مقرّبة لها تُدعى سكينة كلامور، وشقيقتين لمنتج تلفزيونيّ معروف، وطالب من مدينة أكادير وشاب آخر من مدينة القصر الكبير.