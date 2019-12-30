السعودية تحتفل بميلاد بيتهوفن الـ250 في شتاء طنطورة

تحتفل السعودية بالذكرى الـ250 لميلاد الموسيقار وعازف البيانو الألماني لودفيغ فان بيتهوفن، إذ يأتي الاحتفال كجزء من فعاليات الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة 2019 في السعودية.

وتحت شعار "الاحتفال بالتاريخ" يقام الاحتفال بميلاد الموسيقار العالمي يوم الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، ويشارك في الحفل نخبة من الموسيقيين وسيمفونية تولوز الوطنية.





وتمكن "شتاء طنطورة" بموسمه الثاني من جذب الزوار بمجموعة كبيرة من التجارب المتنوعة التي تناسب جميع الأذواق، سواء للأفراد أو المجموعات أو العائلات، من مختلف الشرائح.

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وتقام فعاليات شتاء طنطورة في عطلات نهاية الأسبوع، ابتداءً من 19 ديسمبر/كانون الأول 2019 حتى 7 مارس/آذار 2020، على مدى 12 أسبوعًا يقدم خلالها جملة من الفعاليات والأنشطة الثرية التي تعبر عن التقاء ثقافات الشرق والغرب، تجسيدًا لامتداد إرث العلا الحضاري ورمزيتها التاريخية، والتي بقيت ملتقى للثقافات والحضارات من مختلف بقاع العالم على مدى التاريخ.





ويقام مهرجان "شتاء طنطورة 2019" في محافظة العلا التي تقع في الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية، وهي مكان استثنائي يتميز بسحر جماله الطبيعي وآثاره الحضارية العريقة، ومقر لكنوز أثرية تمتد جذورها لآلاف السنين، واستضاف في أولى حفلاته لهذا الموسم الفنانة الكبيرة عزيزة جلال، بعد غياب 34 عاما، والموسيقار عمر خيرت.

وسبق أن استضاف الموسم الأول في العام الماضي ما يزيد على 37 ألف زائر من حول العالم على مدى 10 أسابيع، كما شهدت مشاركة أسماء عالمية معروفة من الفنانين العالميين مثل بوتشيللي وياني، والفنانة العربية المتميزة ماجدة الرومي، وعازف البيانو الصيني لانغ لانغ، وبناءً على النجاح المتميز الذي حققه الموسم الأول، سيتم زيادة برنامج فعاليات الموسم الحالي لمدة أسبوعين إضافيين ومن المتوقع أن يستقطب 40 ألف زائراً للتمتع بالعروض الثرية للثقافة والتراث.

ويتسنى لضيوف الموسم الثاني هذا العام زيارة المواقع التاريخية والتراثية المذهلة بشكلٍ حصري، وحضور العروض الموسيقية والفنية العالمية التي يحييها فنانون عريقون ممّن تركوا بصمتهم في مجال الفنّ عربياً وعالميا.