محمد رمضان يهبط من السماء في حفل الكريسماس بالمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا الفنان المصري محمد رمضان، مساء الأحد، حفلا غنائيا ضخما في مدينة مراكش بالمغرب، ضمن احتفالات الكريسماس ورأس السنة وسط حشد جماهيري كبير.

وفي محاولة لجذب أنظار الجمهور دخل محمد رمضان المسرح بطريقة غير تقليدية إذ هبط من السماء على خشبة المسرح، الأمر الذي أثار حماس الجمهور وانتزع صيحات الإعجاب.

وبدأ رمضان الحفل بأغنية "نمبر وان" ثم وجه كلمة شكر للجمهور المغربي، وغنى مجموعة من أبرز أغنياته مثل "مافيا" و"زلزال" و"السلطان".

وكان رمضان أحيا حفلا غنائيا كبيرا في مدينة الرياض شمل فعاليات موسم الرياض للترفيه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ودخل المسرح حاملا "رشاشا"، وهو المشهد الذي نال إعجاب الجمهور السعودي.

يذكر أن محمد رمضان بدأ تصوير مسلسله الجديد ويحمل عنوان "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي ويشارك في بطولته نور اللبنانية وعبدالعزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.