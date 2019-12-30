سلاف فواخرجي تودّع عام 2019 بجلسة تصوير مبهرة

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Dec 30, 2019
اختارت النجمة السورية سلاف فواخرجي، توديع عام 2019، على طريقتها الخاصة وذلك بعدما خضعت لجلسة تصوير جديدة ذات طابع تراثي.
والتقطت “فواخرجي” الصور وهي واقفة امام باب ظهرت عليه معالم الفن المعماري. وقد ارتدت ثوباً أسود اللون مع وشاح أسود طويل.
وتشاركت سلاف مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام بمجموعة من الصور من اجواء جلسة التصوير. وأرفقت الصور بأبيات شعرية وقالت: قُلْ للمَليحَةِ في الخِمارِ الأسودِ/ماذا فَعَلتِ بِزاهِدٍ مُتَعبِّدِ/قَد كان شَمَّرَ للصـــلاةِ إزارَهُ/حَتى قَعَدتِ لَه بِبابِ المَسجدِ/رُدِّي عَلَيهِ صَلاتَهُ وصـــيامَهُ/لا تَقتُليهِ بِحَـــقِّ دِيــنِ مُحَــمَّدِ لـ مسكين الدّارمي”.
وبعد انتشار الصور على مواقع التواصل، راح جمهور سلاف “يتغزّل” بها ويبدي اعجابه بجمالها ورونقها ورقيها، كما تم وصفها بالملكة.
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