بوراك أوزجفيت يحمرّ وجهه بسبب سؤال عن زوجته.. ويعلق على قيامة عثمان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علق الممثل التركي بوراك أوزجفيت على الأصداء الواسعة التي يحظى بها مسلسل "قيامة عثمان" بعد مرور 7 حلقات على عرضه كل يوم أربعاء، ويتصدر اسمه موقع تويتر في العديد من الدول العربية بينهم السعودية.

وأكدت بوراك في تصريحات صحافية إنه يعاني حاليًا من حساسية في صوته، مشيرًا إلى أنه يأخذ كل الاحتياطات اللازمة حتى لا يتعرض لوعكة صحية خلال تصوير مشاهد المسلسل ليلاً.

وعندما سأله أحد الصحفيين عن مشهد سقوطه بالوحل خلال تصوير "مسلسل عثمان"، قال بوراك:"هذا عملنا وأنا معتاد على هذا، وكل شيء يسير جيدًا، وفريق العمل جميل"، وأضاف: "لقد أحببنا المشروع ونحاول تقديم ما بوسعنا لإنجاحه".

ولم ينس أحد الصحفيين أيضًا توجيه سؤال عن ابنه كاران بعد أن أحدثت صورة الطفل تفاعلاً كبيرًا بعد نشرها، وحازت على أكثر من مليون إعجاب، وعلق بوراك أوزجفيت على الأمر بأنه جميل جدًا أن يرى هذا التفاعل، ورفض في الوقت نفسه الحديث عن تلقي ابنه كاران عروضًا ليكون وجهًا إعلانيًا، فقال الفنان ليس من الصحيح الحديث عن هذا الأمر.

وابتسم بوراك ثم احمرّ وجهه خجلاً عندما تم توجيه سؤال له يتعلق بالتهنئة التي قدمتها له زوجته فهرية أفجان، قبل أيام قليلة عبر حسابها على إنستغرام بمناسبة عيد ميلاه الـ 35، ورفض التعليق على الموضوع أيضًا.

Advertisements

وكانت فهرية أفجان قد علقت على تهنئة زوجها: "قلبي، لقد أضفت حبك إلى حبي وجعلتني أشعر دائمًا بأنني الأغلى، وأنا أضفت روحي إلى روحك، وقدمت لك أغلى هدية في عامك الجديد. أحبك جدًا ولحسن الحظ أنك لنا يا كل ما أملك"، ليرد عليها بوراك ويكتب لها: "وأنا أيضًا أحبكما جدا يا طِفليّ، من الجيد أنكما موجودان في حياتي".

يذكر أن مسلسل قيامة عثمان تتحدث قصته عن المسلسل التاريخي عن الحروب، وكيف تطورت الدولة العثمانية على يد عثمان بن ارطغرال الذي تولى الحكم بعد أبيه رغم أنه الابن الأصغر، وحقق عثمان العديد من الانتصارات، ما زاد من قوة وصلابة الدولة العثمانية، وشهدت حلقاته الأولى العديد من الحروب والإثارة، ورغم أن المسلسل التركي يحكي قصة تاريخية قديمة، إلّا أن أحداثه تظل مشوقة.

ويجسد بطل المسلسل بوراك أوزجفيت شخصية عثمان غازي وهو الابن الأصغر لأرطغرل، والذي يجب عليه أن يمضي في ذات الطريق التي سار فيها والده، ويكمل معارك الصراع والحرب مع الصليبيين والمغول والتتار والروم والفرس، حتى يتمكن من تأسيس الدولة العثمانية.