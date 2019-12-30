نجم "شباب البومب" يعلق على شائعة وفاته.. وماذا حدث لوالده بسببها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة وفاة نجم مسلسل "شباب البومب" الفنان السعودي فيصل العيسي، وسط قلق كبير من جانب محبيه، خاصة أنه لا يتواجد حاليا في المملكة العربية السعودية.

وحرص الفنان فيصل العيسي، على طمأنة جمهوره عليه خاصة مع انتشار الأمر وتلقيه اتصالات هاتفية من والده وأقاربه وأصدقائه؛ إذ خرج نجم "شباب البومب"، عن صمته معلنا أنه بخير ويقوم بمباشرة عمله بالتصوير في جورجيا.

وأعرب "العيسي" في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" وتم تداوله على وسائل التواصل عن أسفه تجاه ما انتشر حول وفاته، وأبدى اندهاشه من وجه الاستفادة من وراء الترويج لهذه الشائعة، موضحا أن والده المريض بالقلب والضغط عاش في حالة صعبة.

وقال الفنان السعودي إنه تلقى مهاتفة من والده طالبه فيها بطمأنته عليه، لأنه تخوف من انتشار شائعة حوله، داعيا بالهداية لمن نشر ذلك وتسبب في خوف والده عليه مردفا: "والدي الله يحفظه تعبان وكان عنده مشاكل قبل كده في القلب والضغط، ولا أعرف ما وجه الاستفادة".

وتابع فيصل: "في ناس كبار في السن تعبانين ويش تستفيد"، مختتما أنه بخير ويطمئن كل من سأل عنه وأنه لم يصب بأي مكروه.

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ومسلسل "شباب البومب" هو مسلسل تلفزيوني كوميدي من تأليف عبد العزيز الفريحي وإخراج ماجد الربيعان، وبدأ عرضه منذ الـ 20 من يوليو 2012 واستمر المسلسل لـ 8 مواسم بشكل سنوي في شهر رمضان ويعد المسلسل على اليوتيوب من أشهر المسلسلات؛ إذ كان متوسط المشاهدات للحلقات 5 ملايين مشاهدة لكل حلقة مع تجاوز بعض الحلقات حاجز الـ 20 مليون مشاهدة.

وولد فيصل عبد الله العيسي في الـ 1 من يناير 1982 في جدة بالمملكة العربية السعودية وكان يعرف بحبه للكوميديا والمقالب منذ صغره، وبفضل موهبته التمثيلية تمكن من دخول المجتمع الفني السعودي بعدة أدوار ثانوية، وأهمها ظهر في المسلسل الكوميدي السعودي الشهير "طاش ما طاش".

وأصبح فيصل، خبيرا في مجال الأعمال الكوميدية، واستفاد من هذا، على الرغم من صغر سنه بأن حاول إنتاج مسلسل للشباب ذي مغزى والعمل عليه حتى كان "شباب البومب" الذي أصبح يحتل حاليا أعلى نسبة مشاهدة في المملكة العربية السعودية بين الشباب.

يذكر أن الفنان السعودي فيصل العيسى عرفه الجمهور من خلال دوره في مسلسل "شباب البومب" والذي أدى من خلاله شخصية "عامر" ويستعد للظهور في الموسم التاسع من العمل على أن يعرض عبر قناة روتانا خليجية في رمضان 2020.